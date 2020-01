Služba za zakonodajo pritrdila presečnemu datumu za upravičenost porabe sanacijskih sredstev v bolnišnicah

Ljubljana, 15. januarja - Vladna služba za zakonodajo je pritrdila stališču ministrstev za zdravje in finance, da se kot upravičena poraba sanacijskih sredstev šteje plačilo tistih računov, ki imajo datum zapadlosti na 30. 11. 2017, to je dan, ko so bolnišnice prejele sredstva, so za STA pojasnili na ministrstvu za zdravje.