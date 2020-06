WHO: Asimptomatski bolniki redko širijo koronavirus

Ženeva, 9. junija - Osebe, ki so okužene s koronavirusom in ne kažejo simptomov covida-19, le redko širijo virus, sploh v primerjavi s tistimi, ki razvijejo simptome, je v ponedeljek tvitnila epidemiologinja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Maria Van Kerkhove. Obenem je opozorila, da je težje raziskovati kužnost pri asimptomatskih bolnikih.