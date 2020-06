Ai Weiwei s prodajo avtorskih mask v boj s covid-19

New York, 9. junija - Kitajski umetnik in aktivist Ai Weiwei je oblikoval obrazne maske, sredstva od njihove prodaje pa bo namenil boju z novim koronavirusom. "Pandemija covida-19 je humanitarna kriza. Izpodbija naše razumevanje 21. stoletja in opozarja na prihodnje nevarnosti. Zahteva udejstvovanje vsakega posameznika, tako individualno kot skupinsko," je dejal.