Protesti proti policijskemu nasilju se v ZDA krepijo skupaj z nasiljem obeh strani

New York, 4. junija - Protesti, nemiri in nasilje po smrti temnopoltega osumljenca pretekli ponedeljek v Minneapolisu v ZDA divjajo še naprej, Američani pa trenutno nimajo voditelja, ki bi jih lahko povezal in skušal zadeve pomiriti. V sredo zvečer je bilo na protestih več primerov novega policijskega nasilja in hkrati tudi nadaljevanja ropanj ter napadov na policiste.