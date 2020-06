V Londonu več tisoč ljudi na protestih proti policijskemu nasilju v ZDA

London, 3. junija - V Londonu se nadaljujejo protesti zaradi smrti temnopoltega Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu. Danes se je v britanski prestolnici zbralo več tisoč ljudi, ki so se sprehodili od parka Hyde do britanskega parlamenta. Umor Floyda je obsodil tudi britanski premier Boris Johnson, britanski policisti pa so izrazili solidarnost s protestniki.