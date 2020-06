Bolnišnice in zdravstveni domovi izvedli nekaj več kot 500 samoplačniških testov na koronavirus

Ljubljana, 5. junija - Bolnišnice in zdravstveni domovi so s samoplačniškimi testiranji na okužbo z novim koronavirusom začeli maja, do sedaj se je za takšno testiranje odločilo nekaj več kot 500 oseb. Podatki, ki so jih za STA pripravili v bolnišnicah, pa kažejo, da v samoplačniškem testiranju niso odkrili novih okužb.