Obama pozval župane k spremembam politik za uporabo policijske sile

Washington, 4. junija - Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je v sredo na virtualni javni tribuni z mladimi Američani pozval župane po ZDA, naj preučijo in spremenijo politike njihovih policij glede uporabe sile v sodelovanju s skupnostmi. To je bil prvi Obamov odziv v živo na proteste, ki so zajeli ZDA po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu.