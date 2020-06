Jimmy Carter podprl proteste in obsodil nasilje

New York, 4. junija - Nekdanji predsednik ZDA Jimmy carter je v sredo obsodil rasne krivice v ZDA in pozval Američane, naj se zoperstavijo rasistični diskriminaciji policije in kazenskega sistema, nemoralnim gospodarskim razlikam med belimi in črnimi ter vladnim ukrepom, ki spodkopavajo demokracijo. Obsodil je tudi nasilje na protestih.