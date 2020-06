Na okrogli mizi poudarili psihosocialni vidik šole in pomen javnega izobraževanja

Ljubljana, 4. junija - Izkušnje z izobraževanjem v času epidemije so bile izhodišče današnje okrogle mize, ki jo je pripravila opozicijska LMŠ. Razpravljavci so poudarili pomen šole kot prostora druženja, komunikacije in tudi fizičnega stika, ki ga izobraževanje na daljavo nikakor ne more nadomestiti. Pozvali so tudi k ohranitvi izobraževanja kot javnega dobrega.