Osnovne šole s prihodnjim tednom v ustaljene tirnice

Ljubljana, 28. maja - S ponedeljkom bodo pouk v osnovnih šolah nadaljevali učenci 4. in 5. razredov, v sredo še učenci 6., 7. in 8. razredov. S tem se bosta pouk v osnovnih šolah pa tudi delo v vrtcih vrnila v predkoronske tirnice, medtem ko se bodo na daljavo še naprej šolali dijaki, razen zaključnih letnikov. Za slednje se bo to soboto začel spomladanski rok mature.