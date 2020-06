Na mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu tokrat virtualno o vključujočih politikah in praksah poučevanja v krizi

Ljubljana, 2. junija - Krovna tema današnjega mednarodnega vrha o učiteljskem poklicu so bile vključujoče politike in prakse poučevanja v in po krizi covida-19. Slovenija je v svojem prispevku poudarila, da so slovenski učitelji svoje delo v času epidemije opravili odlično in da se je zelo okrepilo tudi sodelovanje med vsemi deležniki v vzgoji in izobraževanju.