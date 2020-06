Za pripravo učbenikov in e-gradiv v dveh letih načrtovanih 1,42 milijona evrov

Ljubljana, 2. junija - Vlada je na odboru za državno ureditev in javne zadeve v načrt razvojnih programov 2020-2023 uvrstila projekt subvencioniranja priprave učbenikov. Letos in prihodnje leto je za to namenjenih 1,42 milijona evrov, med drugim za dvojezične učbenike, gradiva za Rome in za zagotavljanje digitalnih virov, s čimer bo omogočeno izobraževanje na daljavo.