Inšpekcija zadržala prenehanje delovnega razmerja sindikalistoma v Prodniku

Domžale, 3. junija - Inšpektorat RS za delo je na podlagi pregleda v Javnem komunalnem podjetju (JKP) Prodnik odločil, da zadrži učinkovanje prenehanja delovnega razmerja predsedniku in podpredsedniku Sindikata VIR Prodnik Tomažu Ličnu in Blažu Jazbecu, ki se jima z današnjim dnem sicer izteka odpovedni rok, so sporočili iz sindikata.