Odpuščena sindikalista opozarjata na ignoranco državnih institucij

Domžale, 30. maja - Potem ko sta predsednik in podpredsednik Sindikata VIR Prodnik Tomaž Ličen in Blaž Jazbec, ki se znotraj Komunalnega podjetja Prodnik zavzemata za zaposlitev agencijskih delavcev, minuli teden ostala brez službe, zdaj opozarjata na ignoranco inšpekcij in policije ter pozivata k zagotavljanju spoštovanja delovne zakonodaje in pravic zaposlenih.