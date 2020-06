V JKP Prodnik zanikajo, da so odpuščali zaradi sindikalne dejavnosti

Domžale, 2. junija - Javno komunalno podjetje (JKP) Prodnik posluje zakonito in spoštuje vse obveznosti s področja delovne zakonodaje, so se na očitke predsednika in podpredsednika Sindikata VIR Prodnik Tomaža Lična in Blaža Jazbeca, da jima je vodstvo pogodbo o zaposlitvi odpovedalo zaradi opozoril o kršitvah pravic agencijskih delavcev, za STA odzvali v podjetju.