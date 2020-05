Komunalno podjetje Prodnik odpustilo dva sindikalna zaupnika

Ljubljana, 23. maja - Predsednik in podpredsednik Sindikata VIR Prodnik Tomaž Ličen in Blaž Jazbec, ki se znotraj Komunalnega podjetja Prodnik zavzemata za zaposlitev agencijskih delavcev, sta ta teden dobila odpoved pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, je za STA potrdil Jazbec. Sindikalista trdita, da so očitki neutemeljeni in se bosta obrnila na sodišče.