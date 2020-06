V osnovnih šolah vse več učencev, težave pri kosilih in prevozih

Celje/Ravne na Koroškem/Nova Gorica, 1. junija - V osnovnih šolah so danes pozdravili tudi učence 4. in 5. razredov. Ravnatelji ob tem opozarjajo na težave z izpolnjevanjem nekaterih varnostnih ukrepov. Najtežje je zagotoviti ustrezne pogoje pri kosilih, ponekod imajo zagato tudi s prevozi učencev. Težave se bodo stopnjevale v sredo, ko se v klopi vrnejo še učenci 6., 7. in 8. razredov.