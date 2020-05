Delo o strateških izzivih (30. 5.)

Ljubljana, 29. maja - Miha Jenko v komentarju Med evropskimi milijardami in premierovimi tviti piše, da Slovenija nima oprijemljive strategije, kam usmeriti naložbe med krizo. Z evropskim denarjem bi morali sofinancirati pomembne sektorje in projekte, kot so omrežje hitrih vlakov, razvoj na področju energetike in demografske spremembe, vključno z naložbami v zdravstvu.