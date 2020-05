Mladina o vladi in javnosti (29. 5.)

Ljubljana, 29. maja - Grega Repovž v komentarju Postaviti se v kožo SMC in DeSUS piše, da se je izoblikovala jasna pozicija različnih skupin prebivalstva do vlade in do njenega načina vladanja. Javnost je z izpostavljanjem na protestih pokazala pogum in to, da si ne pusti groziti s strani vladajočih. S tem se bo morala koalicija kmalu soočiti, piše.