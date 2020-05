Delo o usklajenem delovanju države in bank (30. 5.)

Ljubljana, 29. maja - Karel Lipnik v komentarju Te izzive bomo rešili piše, da je trg dela kljub ukrepom za zmanjšanje posledic epidemije v slabih petih mesecih zgubil učinek treh let dobre gospodarske rasti. Sprejeti ukrepi za pomoč gospodarstvu so formalno dobro usmerjeni, a potrebni bodo popravki pomanjkljivosti, pri čemer bo ključno sodelovanje vlade in bank.