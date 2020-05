Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (29. 5.)

Ljubljana, 29. maja - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale, da je predsedstvo SD prevzela dosedanja podpredsednica in evropska poslanka Tanja Fajon, da je bil slovenski BDP v prvem četrtletju letos za 2,3 odstotka manjši kot v enakem obdobju lani in da od ponedeljka v Sloveniji ne bo več obvezna upraba zaščitnih mask na javnih prostorih.