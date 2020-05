Slovenski turizem bo dobil odgovorne potovalne standarde

Ljubljana, 30. maja - Slovenska turistična organizacija (STO) v sodelovanju s partnerji pripravlja priročnik Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma. Z novim znakom Green&Safe (zeleni in varni) bodo spodbujali k odgovornemu, varnemu in trajnostnemu poslovanju turističnih ponudnikov in destinacij. Varnostno oznako je že predstavil tudi WTTC.