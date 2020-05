Slovenija mora tudi s pomočjo digitalne komunikacije poudariti varnost destinacije

Ljubljana, 29. maja - Slovenija mora tudi s pomočjo digitalne komunikacije goste prepričati, da je varna, zelena in privlačna, so ugotavljali udeleženci spletnega srečanja o slovenskem turizmu med in po epidemiji, ki je v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) potekal na temo digitalnega marketinga pri oživljanju in ponovnem zagonu slovenskega turizma.