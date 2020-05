Na ljubljanskem letališču ponovno oživel redni letalski potniški promet

Brnik, 29. maja - Na ljubljanskem letališču je po dveh mesecih in pol zatišja danes znova stekel redni letalski potniški promet. Po prvem letu Air Serbie na letališču do začetka julija pričakujejo tudi povratek večine ostalih prevoznikov, a bo veliko odvisno od odpiranja meja. Zaradi upada prihodkov so na letališču primorani v racionalizacijo stroškov.