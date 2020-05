V Grčijo od 15. junija brez karantene tudi turisti iz Slovenije

Atene, 29. maja - Grške oblasti so danes objavile seznam 29 držav, s katerimi bodo 15. junija odprle meje za turistične obiske, so sporočili z grškega veleposlaništva v Sloveniji. Državljanom in stalnim prebivalcem teh držav ob prihodu v Grčijo ne bo treba v karanteno. Na seznamu je tudi Slovenija.