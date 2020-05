New York Times: Finale lige prvakov bo, vendar ne v Istanbulu

New York, 29. maja - Po poročanju ameriškega New York Timesa Evropska nogometna zveza letošnjega finala nogometne lige prvakov zaradi pandemije novega koronavirusa ne bo mogla izpeljati v turškem velemestu Istanbulu, temveč bodo finale preselili na drugo lokacijo. Kot možna lokacija se omenja Lizbona. Uefa teh navedb "ni potrdila in ne zanikala".