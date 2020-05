V Braziliji rekordno število novih okužb, spet prek 1000 smrtnih žrtev covida-19

Brasilia, 29. maja - V Braziliji so v zadnjem dnevu zabeležili rekordno število novih okužb z novim koronavirusom in znova prek 1000 smrtnih žrtev covida-19. Kot je pozno v četrtek sporočilo zdravstveno ministrstvo, so v zadnjih 24 urah okužbo potrdili pri 26.417 ljudeh.