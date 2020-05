V turistični optimizem Koroške zarezala epidemija

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Slovenj Gradec/Mežica, 31. maja - Koroška zadnja leta beleži postopno rast števila turističnih nočitev in obiska. Tudi letos v začetku leta so bila pričakovanja večinoma optimistična. Poleg že znane ponudbe se je obetala dodatna spodbuda kulturnemu turizmu v Slovenj Gradcu, a so zdaj povsod napovedi zaradi epidemije negotove. Dobri pa so obeti za kolesarjenje in pohodništvo.