Covid-19 v Rusiji zahteval več kot 4000 življenj

Moskva, 28. maja - Covid-19 je v Rusiji zahteval več kot 4000 življenj, so danes sporočili iz Moskve. Zahteval je 4142 življenj, potem ko je v zadnjih 24 urah umrlo še 174 ljudi. To je sicer enako število kot v torek, ko so prvič zabeležili to rekordno število mrtvih zaradi covida-19 v enem dnevu.