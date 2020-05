Kurz v predlogu sklada za okrevanje vidi izhodiščno točko za pogajanja

Dunaj, 27. maja - Avstrijski kancler Sebastian Kurz v predlogu sklada za okrevanje, ki ga je danes predstavila Evropska komisija, vidi temelj za pogajanja. "To je izhodiščna točka za pogajanja," je dejal v izjavi in dodal, da bo potrebna dodatna razprava o zneskih in razmerju med nepovratnimi sredstvi in posojili.