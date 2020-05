Evropski poslanci ob predstavitvi svežnja za okrevanje po covidu-19 o pomenu solidarnosti in vrednot EU

Bruselj, 27. maja - Evropski poslanci so v današnji razpravi o predlogu Evropske komisije za okrevanje Evrope po pandemiji covida-19 med drugim izpostavili pomen solidarnosti in spoštovanja evropskih vrednot. Večina je predlog podprla, nekateri pa so bili kritični, češ da breme financiranja prenaša na državljane.