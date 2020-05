Polfinale nemškega pokala 9. in 10. junija, finale 4. julija

Berlin, 27. maja - Nemška nogometna zveza (DFB) je potrdila, da bosta polfinalni tekmi pokalnega tekmovanja 9. in 10. junija. Najprej se bosta merila četrtoligaš Saarbrücken in Bayer Leverkusen, dan zatem pa še branilec naslova Bayern in Eintracht Frankfurt. Finale bo 4. julija v Berlinu, so še potrdili pri DFB.