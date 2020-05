Akrapovič se bo novonastali krizi prilagodil tudi z odpuščanjem

Ivančna Gorica/Črnomelj, 27. maja - Ivanški izdelovalec izpušnih sistemov Akrapovič, ki ima v Ivančni Gorici in Črnomlju več kot 1000 zaposlenih, bo moral poslovanje prilagoditi padcu naročil in prodaje. Podjetje se bo razmeram, nastalim ob epidemiji, prilagodilo tudi z zmanjšanjem števila zaposlenih, so za STA sporočili iz Akrapoviča. Koliko ljudi bodo odpustili, niso pojasnili.