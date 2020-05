Akterji še usklajujejo podrobnosti glede kreditov z jamstvom države

Ljubljana, 26. maja - Bančni sistem in ministrstvo za finance še rešujeta odprta vprašanja, povezana z bančnimi krediti z državnim poroštvom. Banke večjega povpraševanja po njih še ne zaznavajo in ga zaenkrat rešujejo v sklopu njihove redne ponudbe. A ukrep bi moral zaživeti kmalu, saj bo do večjih težav z likvidnostjo podjetij po pričakovanjih prišlo z junijem.