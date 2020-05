Vlada sprejela pravila glede državnih poroštev za kredite

Ljubljana, 13. maja - Vlada je sprejela uredbi o izvajanju ukrepa poroštva po zakonu o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije koronavirusa in po zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo. Ti opredeljujeta pravila za državna poroštva za bančne kredite.