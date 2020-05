Odlogi plačil kreditov zaživeli, krediti z jamstvom države še ne

piše Barbara Dovč

Ljubljana, 15. maja - Banke so po uveljavitvi zakonov za blaženje posledic epidemije koronavirusa in za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu čakale na podrobna pravila v uredbah, ki ju je vlada ta teden vendarle sprejela. Medtem ko so dileme za odobritev odloga kreditnih obveznosti večinoma rešene, odprta ostajajo vprašanja glede kreditov z državnim poroštvom.