Poletne kulturne prireditve v Istri ob upoštevanju ukrepov

pripravil Mitja Volčanšek

Portorož, 27. maja - Kljub negotovosti zaradi novega koronavirusa bodo v slovenski Istri to poletje vendarle izpeljali večino tradicionalnih kulturnih prireditev, od Piranskih glasbenih večerov do Primorskega poletnega festivala. Zaradi veljavnih vladnih ukrepov, zlasti omejitve na največ 50 ljudi, bodo koncerte in gledališke predstave izpeljali na prilagojen način.