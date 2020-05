V Španiji odpirajo plaže, v Madridu in Barceloni prvo večje sproščanje ukrepov

Madrid, 25. maja - Prebivalci Madrida in Barcelone se po desetih tednih najstrožje karantene na svetu zaradi pandemije covida-19 od danes lahko znova srečajo s prijatelji, odprti so parki ter terase lokalov in restavracij. Prebivalci španskih pokrajin, ki jih je pandemija manj prizadela, pa lahko znova uživajo na plažah.