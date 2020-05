V Sloveniji že četrti dan zapored brez potrjenih okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 24. maja - V Sloveniji v soboto že četrti dan zapored niso potrdili nobene nove okužbe z novim koronavirusom, v tem tednu so tako doslej odkrili le dve novi okužbi. So pa doslej v tem tednu umrli trije bolniki s covidom-19. Število hospitaliziranih zaradi te bolezni se sicer še naprej zmanjšuje.

Tabela prikazuje dnevno in skupno število opravljenih testiranj na novi koronavirus od 4. marca, nove potrjene okužbe in skupno število potrjenih okužb, število bolnikov na intenzivnih oddelkih, dnevno število odpuščenih iz bolnišnic in skupno število hospitaliziranih ter dnevno in skupno število umrlih po posameznih dnevih.

TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 4. 3. 51 51 1 1 5. 3. 103 154 5 6 6. 3. 278 432 2 8 7. 3. 177 609 4 12 8. 3. 238 847 4 16 --------------------------------------------------------------------- 9. 3. 367 1214 9 25 10. 3. 542 1756 9 34 11. 3. 749 2505 23 57 12. 3. 1045 3550 39 96 13. 3. 1197 4747 45 141 14. 3. 916 5663 40 181 1 1 15. 3. 590 6253 38 219 --------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 16. 3. 871 7124 34 253 17. 3. 1121 8245 20 273 3 18. 3. 1026 9271 13 286 3 19. 3. 1184 10.455 33 319 12 20. 3. 1242 11.697 22 341 8 21. 3. 872 12.569 42 383 2 22. 3. 731 13.300 31 414 4 1 2 --------------------------------------------------------------------- 23. 3. 1257 14.557 28 442 3 1 3 24. 3. 1243 15.800 84* 526 10 2 65 1 4 25. 3. 1181 16.981 36 562 17 5 98 1 5 26. 3. 1075 18.056 70 632 22 6 90 2 7 27. 3. 1384 19.440 52 684 25 6 90 2 9 28. 3. 999 20.439 46 730 23 0 101 2 11 29. 3. 597 21.036 26 756 28 3 115 0 11 --------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 30. 3. 1125 22.161 46 802 28 7 119 2 13 31. 3. 1288 23.449 39 841 31 8 119 2 15 1. 4. 1095 24.544 56 897 29 6 112 1 16 2. 4. 1064 25.608 37 934 30 5 112 4 20 3. 4. 1188 26.796 43 977 31 10 109 2 22 4. 4. 655 27.451 20 997 31 5 108 6 28 5. 4. 489 27.940 24 1020 30 4 114 2 30 --------------------------------------------------------------------- 6. 4. 1202 29.142 35 1055 31 13 111 6 36 7. 4. 1214 30.356 36 1091 35 5 111 4 40 8. 4. 1144 31.500 33 1124 34 8 108 3 43 9. 4. 1234 32.734 36 1160 36 9 106 2 45 10. 4. 1232 33.966 28 1188 37 11 94 5 50 11. 4. 572 34.538 17 1205 35 2 95 3 53 12. 4. 554 35.092 7 1212 34 2 95 2 55 --------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 13. 4. 541 35.633 8 1220 35 0 103 1 56 14. 4. 1168 36.801 27 1247 34 13 96 5 61 15. 4. 1023 37.824 21 1268 31 9 99 0 61 16. 4. 1193 39.017 36 1304 28 8 95 5 66 17. 4. 1250 40.580 13 1317 27 8 93 4 70 18. 4. 685 41.265 13 1330 26 2 90 4 74 19. 4. 537 41.802 5 1335 26 1 88 3 77 --------------------------------------------------------------------- 20. 4. 1174 42.976 9 1344 25 4 87 0 77 21. 4. 1459 44.435 9 1353 24 8 82 2 79 22. 4. 1268 45.703 13 1366 23 6 80 0 79 23. 4. 1315 47.018 7 1373 24 4 78 1 80 24. 4. 1161 48.179 15 1388 23 4 77 1 81 25. 4. 794 48.973 8 1396 23 2 80 1 82 26. 4. 634 49.607 6 1402 22 0 80 1 83 --------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 27. 4. 683 50.290 6 1408 24 2 78 3 86 28. 4. 1317 51.607 10 1418 25 7 73 3 89 29. 4. 1252 52.859 11 1429 22 3 63 2 91 30. 4. 1352 54.300 5 1434 21 5 58 2 93 1. 5. 720 55.020 5 1439 21 1 60 1 94 2. 5. 500 55.520 0 1439 21 2 59 2 96 3. 5. 616 56.136 0 1439 20 3 58 1 97 --------------------------------------------------------------------- 4. 5. 1338 57.474 6 1445 17 3 56 1 98 5. 5. 1449 58.923 3 1448 14 2 53 1 99 6. 5. 1055 59.978 1 1449 13 1 52 0 99 7. 5. 1049 61.027 1 1450 12 5 47 1 100 8. 5. 1176 62.203 4 1454 10 3 43 1 101 9. 5. 625 62.828 3 1457 10 1 41 1 102 10. 5. 537 63.365 3 1460 10 0 42 0 102 --------------------------------------------------------------------- TESTIRANJA OKUŽENI BOLNIŠNICE UMRLI dan nova vsa novi vsi intenz. odpust vsi novi vsi --------------------------------------------------------------------- 11. 5. 1182 64.547 1 1461 9 3 40 0 102 12. 5. 1147 65.694 2 1463 9 1 38 1 103 13. 5. 984 66.678 1 1464 7 7 32 0 103 14. 5. 1023 67.701 1 1465 7 3 29 0 103 15. 5. 1151 68.852 0 1465 6 2 27 0 103 16. 5. 511 69.363 1 1466 5 1 26 1 104 17. 5. 479 69.842 0 1466 5 1 25 0 104 --------------------------------------------------------------------- 18. 5. 1128 70.970 1 1467 5 1 24 0 104 19. 5. 981 71.951 1 1468 4 1 23 1 105 20. 5. 909 72.860 0 1468 3 2 21 1 106 21. 5. 882 73.742 0 1468 4 0 21 0 106 22. 5. 677 74.419 0 1468 4 2 19 0 106 23. 5. 341 74.760 0 1468 4 0** 18 1 107

* 24. marca so spremenili metodologijo zajema podatkov, tako da je po novem presečna ura za zajem podatkov ob polnoči za pretekli dan (in ne več 10. ura za tekoči dan). Od tod odstopanje pri podatkih za 24. marec. Testiranje na okužbo z novim koronavirusom se je v Sloveniji začelo 27. januarja, do dneva pred potrjeno prvo okužbo je bilo testiranih 313 ljudi.

** Število odpuščenih iz bolnišnic sporočajo od 17. marca, 23. maja jih je bilo skupaj 280.

Viri: vlada, NIJZ