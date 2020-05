V tretjem paketu tudi ukrepi za kmetijstvo

Ljubljana, 21. maja - Ukrepi, ki jih predlog tretjega protikoronskega paketa predvideva za kmetijstvo, bodo pomagali sektorjem preživeti in poskrbeti za stabilno oskrbo s hrano v Sloveniji, pravi ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Izpostavlja ukrepe na področju zaposlovanja sezonskih delavcev in na področju pridelave hrane, so danes sporočili z ministrstva.