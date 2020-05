22. maj - mednarodni dan biotske raznovrstnosti

Ljubljana, 22. maja - Danes obeležujemo mednarodni dan biotske raznovrstnosti, katerega namen je povečati razumevanje in zavedanje o biotskih vprašanjih. Letos dan poteka z geslom Rešitve so v naravi in poudarja pomen (za)upanja, solidarnosti in sodelovanja na vseh ravneh za oblikovanje boljšega življenja v prihodnosti, ki bo v soglasju z naravo.