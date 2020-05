Ob svetovnem dnevu čebel številna opozorila o pomenu opraševalcev

Ljubljana, 20. maja - Ob današnjem svetovnem dnevu čebel, ki so ga Združeni narodi na pobudo Slovenije razglasili leta 2017, je znova slišati pozive k zaščiti čebel in drugih opraševalcev, ki so med drugim izrednega pomena za uspešno in trajnostno kmetijsko proizvodnjo. Slovenija se pri tem lahko pohvali s številnimi dosežki.