3. marec - Svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst

Ljubljana, 3. marca - Vsako leto 3. marca zaznamujemo svetovni dan prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst. Letošnji dan poziva k ohranjanju celovitosti življenja na Zemlji, poudarja tudi pomen trajnostne rabe naravnih virov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, so sporočili z ministrstva za okolje in prostor.