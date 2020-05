21. maj - evropski dan Nature 2000

Ljubljana, 21. maja - V EU danes obeležujemo dan Nature 2000. Največji delež ozemlja v omrežju Nature 2000 je med državami unije prav v Sloveniji, in sicer skoraj 38-odstotni, so sporočili iz okoljskega ministrstva. Najnovejša javnomnenjska raziskava o odnosu Slovencev do Nature 2000 ob tem kaže, da so Slovenci pripravljeni ohranjati naravno dediščino.