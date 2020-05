Vlada potrdila predlog tretjega paketa protikoronskih ukrepov in ga poslala v sprejem

Ljubljana, 20. maja - Vlada je na današnji dopisni seji potrdila predlog tretjega paketa protikoronskih ukrepov in ga poslala DZ v sprejem, so za STA potrdili v kabinetu predsednika vlade. Glavna ukrepa tokratnega paketa sta subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in turistični boni za vse prebivalce Slovenije, paket pa je vreden eno milijardo evrov.