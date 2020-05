Pritiski na osebne asistente po anketi sindikata v času epidemije večji

Ljubljana, 20. maja - Pritiski, ki so značilni za delo osebnih asistentov, so se v času epidemije novega koronavirusa okrepili, kažejo rezultati ankete, ki jo je izvedel Sindikat osebne asistence v sodelovanju s Centrom za družbeno raziskovanje. Kot so povedali sodelujoči v anketi, jih 25 odstotkov ni dobilo nobenih navodil izvajalca za delo v izrednih okoliščinah.