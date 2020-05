Koronakriza priložnost za evropsko zavezništvo za baterije

Bruselj, 19. maja - Predstavniki institucij EU in industrije, ki sodeluje v evropskem zavezništvu za baterije, so danes na virtualnem sestanku pregledali vpliv krize novega koronavirusa na zavezništvo, ki naj bi igralo ključno vlogo v evropskem zelenem prehodu. V institucijah EU so po sestanku izpostavili, da je koronakriza priložnost za zavezništvo.