Rešitve za šolanje otrok s posebnimi potrebami še niso našli

Ljubljana, 19. maja - Predstavniki ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) še niso našli rešitve za šolanje otrok s posebnimi potrebami. NIJZ še vedno priporoča omejevanje stikov, pri tovrstnem izobraževanju pa sodelujejo specialisti, ki se gibljejo tako med šolami kot v njih, so za STA pojasnili na MIZŠ.