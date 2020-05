Nemčija in višegrajska četverica za skupno postopno odpiranje meja

Berlin, 19. maja - Voditelji Nemčije, Poljske, Češke, Slovaške in Madžarske so se danes na videokonferenci dogovorili za skupno postopno odpravljanje nadzora na mejah, ki so ga uvedli zaradi pandemije koronavirusa. Meje bodo začeli odpirati takoj, ko bo položaj to dovolil, so sporočili iz Berlina.