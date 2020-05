Gledališča v pričakovanju ukrepov za ponovno odprtje s svojimi predlogi

Ljubljana, 19. maja - V pričakovanju ukrepov za ponovni zagon dejavnosti slovenska gledališča in sorodna prizorišča pripravljajo svoj predlog, kako bi lahko delovali in sprejemali ljudi v notranjih in zunanjih prostorih. Vlada je namreč s ponedeljkom ob ustrezni razdalji dovolila zbiranja do 50 ljudi na javnih krajih, ni pa še navodil za kulturne prireditve.